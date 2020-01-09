Пензенец ищет очевидцев аварии на ГПЗ-24

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9 января в 09:25 216 просмотров

Пензенский автолюбитель рассказал в Сети о ДТП, которое произошло у поворота на улицу Антонова.

Мужчина уточнил в группе соцсети «ВКонтакте», что инцидент произошел 8 января примерно в 14:00.

«Водитель ГАЗели врезался в ВАЗ-2104 и пытался скрыться с места ДТП. Мы догнали его и вернули на место происшествия. Когда приехали комиссары, нарушитель стал отрицать вину, он утверждал, что его тут не было и он ни при чем. К сожалению, у нас не было видеорегистратора и доказать вину водителя ГАЗели не можем. Если кто-то в это время проезжал там и у вас есть запись, пожалуйста, отзовитесь», — написал пензенец.

Судя по фото, у легковушки ободрана дверь и отломано боковое зеркало заднего вида. Пользователи посоветовали автолюбителю обратиться с заявлением в управление ГИБДД. Официальной информации о случившемся нет.

Напомним, за оставление места ДТП водителям может грозить штраф до 80 тысяч рублей или лишение свободы. Сотрудники Госавтоинспекции просят автолюбителей соблюдать правила дорожного движения. Кроме того, пензенцам рекомендуют не совершать резких маневров, чтобы избежать заносов.

Фотография: скриншот - https://vk.com/black_pnz

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