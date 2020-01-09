В Пензенской области завершился лыжный агитпоход

В Пензенской области завершился многодневный лыжный агитпоход учащихся «Звездный», посвященный 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Как сообщает пресс-центр облправительства, региональный этап агитпохода стартовал 2 января, в нем приняли участие 267 юных туристов из Пензы, Нижнеломовского, Мокшанского, Колышлейского и Сердобского районов. Отряды прошли по 10 маршрутам.

В ходе движения участники устраивали вахты памяти, встречались с ветеранами, помогали очистить памятники боевой славы от снега. Также они изучали фольклор и знакомились с традиционными народными промыслами.

Агитпоход завершился в Колышлее, где были подведены его итоги и награждены лучшие туристские группы дипломами регионального минобра.