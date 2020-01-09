На пл. Ленина до 12 января проходят спортивные мероприятия

Так, 10 января с 14:00 до 17:00 на площади Ленина состоятся соревнования по хоккею в валенках.

11 января с 15:00 до 17:00 там будут работать площадки по армрестлингу, дартсу, гиревому спорту, стрельбе из электронного оружия (апробация комплекса ГТО).

12 января в 15:00 на площади пройдет показательное занятие по скандинавской ходьбе. Одновременно для детей будет игровая программа «Новогодние старты», сообщили в пресс-службе горадминистрации.

Кроме того, все еще работает домик Деда Мороза, зимний волшебник ждет гостей с 17:00 до 18:00. Новогодняя кампания завершится 12 числа мероприятием с участием гильдии Дедов Морозов. Начало — в 11:00.

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