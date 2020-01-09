Пензенец разглядел НЛО на утреннем небе

Мужчина прислал в редакцию информационного агентства «Пенза-Пресс» снимки, на которых, как он считает, изображен неопознанный летающий объект.

«Утром 8 января в 7:45 фотографировал утренний туман из окна своей квартиры в Арбеково. После просмотра фото на одном из них сразу обнаружил необычное темное пятно в небе, которое при ближайшем рассмотрении имеет симметричную формую. Желтые точки на фото расставлены мной точно по просматриваемым внешним и внутренним контурам пятна. Тарелочка получается. Левее внизу возле крана есть еще подобное, но очень мелкое пятно», — пояснил горожанин.

Пензенец уже не первый раз наблюдает из окна своей квартиры НЛО. Он утверждает, что видит его с 2012 года и делает видеозаписи.

Ранее мы писали об этом, посмотреть записи мужчины можно здесь и здесь.