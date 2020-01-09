В Пензе сдали в эксплуатацию четыре детсада

В конце 2019 года в Пензе сдали четыре объекта дошкольного образования: два — в микрорайоне ГПЗ-24 и по одному — в центре города и в районе Северной горы.

Как сообщает пресс-служба регионального управления Росреестра, новые детсады открылись по адресам: ул. Измайлова, 51, ул. Антонова, 68, ул. Набережная р. Мойки, 41а и ул. Депутатская, 5.

По информации руководителя управления Оксаны Романовой, объекты поставили на государственный кадастровый учет за день. Право собственности на указанные объекты также зарегистрировали за сутки.

Напомним, ранее информагентство сообщало о том, что за 2019 год в регионе было создано 1307 дополнительных мест в детских садах, из которых 870 — для детей до трех лет.