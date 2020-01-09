Рождественское богослужение в Успенском соборе Пензы
День открытых дверей во дворце спорта «Олимпийский»
Рецензия на фильм «Союз спасения» (12+)
Деревянное кружево в век многоэтажек. Пензячка рассказала о возрождении интереса к резьбе
Наши новости
В Пензе сбившему велосипедиста водителю предъявили обвинение
Жительница Неверкино стала жертвой кражи в гостях
Как не попасться на удочку мошенников? Советы от пензенского УМВД
Пензячка «подарила» телефонным мошенникам четверть миллиона
В Пензе подросток ограбил женщину в магазине — УМВД
В Пензе задержали телефонного мошенника из Башкортостана — УМВД
В Каменке пожилого мужчину обокрали в больнице
В Пензенской области за два года уничтожили 28 кг наркосодержащих растений
В Пензе пьяный мужчина избил мать и бабушку — Росгвардия
В Грабово мужчина может сесть за решетку из-за детского мобильника

Пензенец пошел на опасную сделку и лишился денег

9 января в 10:27 170 просмотров

36-летний житель Пензы обратился в полицию после неудачной сделки через интернет.

Мужчина рассказал, что заинтересовался объявлением о продаже ноутбука на одном из популярных сайтов. Он позвонил по указанному номеру и договорился, что возьмет товар по предоплате. Через платежный сервис пензенец перевел неизвестному почти 37 тысяч рублей.

Спустя некоторое время «продавец» сообщил, что так и не получил деньги. Покупатель же остался без средств и ноутбука.

«По факту мошенничества возбуждено уголовное дело. Сотрудники полиции устанавливают людей, причастных к совершению преступления», — сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

Полицейские советуют пензенцам не перечислять предоплату за товар или услугу, так как данная сделка является потенциально опасной и нужно учитывать риски. Следует помнить, что при подобной оплате у граждан нет никаких гарантий.

Как обезопасить себя от мошенников, читайте также в материале по ссылке.


Социальные комментарии Cackle
Закрыть (Esc)
Спецпроекты
Еще...