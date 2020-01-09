Пензенец пошел на опасную сделку и лишился денег

36-летний житель Пензы обратился в полицию после неудачной сделки через интернет.

Мужчина рассказал, что заинтересовался объявлением о продаже ноутбука на одном из популярных сайтов. Он позвонил по указанному номеру и договорился, что возьмет товар по предоплате. Через платежный сервис пензенец перевел неизвестному почти 37 тысяч рублей.

Спустя некоторое время «продавец» сообщил, что так и не получил деньги. Покупатель же остался без средств и ноутбука.

«По факту мошенничества возбуждено уголовное дело. Сотрудники полиции устанавливают людей, причастных к совершению преступления», — сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

Полицейские советуют пензенцам не перечислять предоплату за товар или услугу, так как данная сделка является потенциально опасной и нужно учитывать риски. Следует помнить, что при подобной оплате у граждан нет никаких гарантий.

Как обезопасить себя от мошенников, читайте также в материале по ссылке.