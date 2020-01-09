Россиян ждут восемь коротких рабочих недель в 2020 году

В 2020 году у жителей России будет восемь коротких рабочих недель: в Роструде пояснили, что они образуются из-за праздников и переноса нерабочих праздничных дней.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на производственный календарь, жители страны будут больше отдыхать в январе, феврале, марте, апреле, мае, июне, а также в ноябре. Первая короткая неделя в году начинается 9 января, она продлится всего два дня.

Следующие длинные выходные связаны с Днем защитника Отечества: россияне будут работать четыре дня, с 25 по 28 февраля. В марте вторая рабочая неделя будет на день короче из-за празднования Международного женского дня.

Последняя рабочая неделя апреля также станет четырехдневной, на майских праздниках рабочими будут с 6 по 8 числа и с 12 по 15-е. В июне в связи с Днем России отдых продлится с 12 по 14-е.

В ноябре День народного единства «разобьет» рабочую неделю на два периода: россияне будут трудиться со 2 по 3 ноября и с 5 по 6-е.