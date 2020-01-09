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Пензенцам за год в МФЦ оказали более 1,6 млн услуг

9 января в 10:59 132 просмотра

В пензенском минэкономики подвели итоги деятельности многофункциональных центров (МФЦ), где предоставляются государственные и муниципальные услуги, за 2019 год.

Как сообщает пресс-служба министерства, по состоянию на 1 января 2020-го в МФЦ региона было оказано более 1,6 млн услуг.

«Список популярных услуг по-прежнему возглавляют услуги Росреестра: их доля — почти 40%. На втором месте — услуги МВД России, в том числе, благодаря возможности оформить и получить в многофункциональных центрах водительское удостоверение, паспорт РФ, справку об отсутствии (наличии) судимости. На третьей позиции — услуги социального обеспечения населения. Традиционно востребованы услуги по регистрации пользователей на портале Госуслуг, а также Пенсионного фонда», — рассказал министр экономики Пензенской области Сергей Капралов.

Пензенцы высоко оценивают качество предоставления госуслуг в МФЦ. По итогам прошлого года, уровень удовлетворенности составил 4,8 баллов.


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