Пензенские школьники примут участие во всероссийском инженерном конкурсе

В Самаре состоялся открытый межрегиональный конкурс научных и инженерных проектов школьников. В нем приняли участие пензенцы.

За победу также боролись ученики из Самарской, Нижегородской, Оренбургской, Ульяновской, Саратовской, Кировской областей, республик Башкортостан, Мордовия, Чувашия, Удмуртия, Марий Эл.

Пензенскую область на конкурсе представляли ученики школы № 18. По итогам состязания, один из проектов занял первое место в секции «Технические науки», а еще один стал третьим в секции «Биология», сообщили в пресс-центре регионального правительства.

Теперь пензенцы представят свои проекты на всероссийском научно-инженерном конкурсе.