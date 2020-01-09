В Пензе школьники устроили концерт для помощи больному ребенку

На концерт пришли 150 человек, их силами удалось собрать более 20 тысяч рублей. Деньги в этом году передадут семье мальчика, который болен ДЦП. Ребенку необходима помощь медиков и дополнительная поддержка, сообщили в пресс-службе горадминистрации.

Мама маленького пензенца рассказала, что сыну поставили диагноз в годовалом возрасте. Благодаря систематическим занятиям дома и курсам реабилитации в клиниках, в том числе — в других городах, удалось достичь значительных результатов. Мальчик не отстает от сверстников в интеллектуальном развитии и постоянно осваивает новые движения.