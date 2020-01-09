Рождественское богослужение в Успенском соборе Пензы
День открытых дверей во дворце спорта «Олимпийский»
Рецензия на фильм «Союз спасения» (12+)
Деревянное кружево в век многоэтажек. Пензячка рассказала о возрождении интереса к резьбе
Наши новости
Пензенские школьники примут участие во всероссийском инженерном конкурсе
Пензенцам за год в МФЦ оказали более 1,6 млн услуг
Пензенец разглядел НЛО на утреннем небе
На пл. Ленина до 12 января проходят спортивные мероприятия
В Пензенской области завершился лыжный агитпоход
В пензенском лицее № 2 прошел традиционный праздник «Зимние забавы»
Пензенцы рассказали, как отдыхали в праздничные дни
Пензенские исследователи рассказали губернатору о планах на 2020 год
Болеющая раком малышка из Заречного вернулась домой
Спасатели призывают пензенских рыбаков быть предельно внимательными

В Пензе школьники устроили концерт для помощи больному ребенку

9 января в 11:25 84 просмотра

В пензенской школе № 77 прошел благотворительный концерт. Мероприятие приурочили к празднованию Рождества.

На концерт пришли 150 человек, их силами удалось собрать более 20 тысяч рублей. Деньги в этом году передадут семье мальчика, который болен ДЦП. Ребенку необходима помощь медиков и дополнительная поддержка, сообщили в пресс-службе горадминистрации.

Мама маленького пензенца рассказала, что сыну поставили диагноз в годовалом возрасте. Благодаря систематическим занятиям дома и курсам реабилитации в клиниках, в том числе — в других городах, удалось достичь значительных результатов. Мальчик не отстает от сверстников в интеллектуальном развитии и постоянно осваивает новые движения.


Социальные комментарии Cackle
Закрыть (Esc)
Спецпроекты
Еще...