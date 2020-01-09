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В России с октября изменятся правила сдачи экзамена на права

9 января в 11:33 76 просмотров

В России с октября вступят в силу изменения в правилах сдачи экзаменов на водительские права, сообщает телеканал «360» со ссылкой на ТАСС.

Так, из практической части уберут этап «площадка». Кроме того, в ГИБДД решили отказаться от балльной системы оценки.

Начальник отделения экзаменационной работы управления надзорной деятельности ГИБДД России Николай Гиляков рассказал, что вместо «площадки» некоторые этапы экзамена будут проводить на дорогах с малоинтенсивным движением во избежание аварийных ситуаций.

«Кандидаты в водители будут проверяться на территориях, которые являются закрытыми для движения других транспортных средств, или на участке дороги с малоинтенсивным движением — на тех же стоянках возле торговых комплексов», — отметил он.

При этом начинающие водители будут показывать навыки параллельной парковки, разворота в ограниченном пространстве и заезда в бокс на закрытых территориях. Экзаменационные маршруты заранее не будут известны.

Кроме того, планируется расширить теоретическую часть. В ней появятся вопросы по психологии. Помимо этого, изменится и сама процедура сдачи этой части экзамена и выделенное на него время. Еще одно нововведение — отказ от штрафной балльной системы. Сейчас если человек набирает пять штрафных баллов, то экзамен считается проваленным.


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