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В Пензе реконструируют сквер «Пионерский»

9 января в 11:53 32 просмотра

Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев сообщил в своем микроблоге в Twitter о реконструкции сквера «Пионерский» в 2020 году.

«Следующий год — 75-летие Победы в Великой Отечественной войне. Будет реконструирован сквер «Пионерский», — написал губернатор.

Об этом Иван Белозерцев сообщил по итогам совещания по вопросам благоустройства, которое прошло в администрации Пензы.

Проектно-сметная документация уже получила положительную оценку экспертов. На реализацию идеи требуется 117833,1 тысяч рублей. На территории предполагается установить монументальную композицию «А мы из Пензы», которая займет площадь более 145 кв. м.

Фотография: фото Анны Балашовой

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