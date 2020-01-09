В Пензе реконструируют сквер «Пионерский»

Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев сообщил в своем микроблоге в Twitter о реконструкции сквера «Пионерский» в 2020 году.

«Следующий год — 75-летие Победы в Великой Отечественной войне. Будет реконструирован сквер «Пионерский», — написал губернатор.

Об этом Иван Белозерцев сообщил по итогам совещания по вопросам благоустройства, которое прошло в администрации Пензы.

Началась реконструкция фонтанной площади. Нужно приводить в порядок скверы в центре, завершать реконструкцию исторического вала, делать проект на благоустройство территории у памятника Первопоселенцу. Следующий год-75-летие Победы в ВОВ- будет реконструирован сквер «Пионерский». pic.twitter.com/L0HvJQc2Rz — Иван Белозерцев ( @BelozercevIA) 6 января 2020 г.

Проектно-сметная документация уже получила положительную оценку экспертов. На реализацию идеи требуется 117833,1 тысяч рублей. На территории предполагается установить монументальную композицию «А мы из Пензы», которая займет площадь более 145 кв. м.