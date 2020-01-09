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Трижды не пропустили пешеходов. Пензенец рассказал о нарушениях

9 января в 12:22 240 просмотров

Пензенский автолюбитель рассказал в Сети о трех случаях нарушения правил дорожного движения.

Пользователь опубликовал видеозапись с регистратора в группе соцсети «ВКонтакте» утром 9 января. Он снял, как три автомобиля не пропустили пешеходов на «зебре».

«Пропускайте пешеходов! Экипаж ДПС, конечно, включил люстру, но без звука и представлял большую опасность для людей. Следом машина «Яндекс.Такси»… Ну, с этими все ясно. А вот водитель Lada Vesta куда смотрит? Там же постоянно сотрудники ГИБДД стоят», — написал автор поста.

Официальной информации нет. Напомним, за непропуск пешехода на «зебре» водителям может грозить штраф — до 2500 рублей.

Сотрудники Госавтоинспекции просят пензенцев соблюдать правила дорожного движения, быть вежливыми на дороге и не совершать резких маневров, чтобы избежать заносов.

Фотография: скриншот - https://vk.com/avtohampenza

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