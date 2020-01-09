В Заречном потратят около 31 млн на муниципальные перевозки

Согласно документации на сайте госзакупок, «подрядчик обязуется выполнить работы, связанные с осуществлением регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по регулируемым тарифам (далее — работы) по маршрутам […], а заказчик — принять и оплатить эти работы». В течение срока действия контракта будут применяться тарифы на перевозку пассажиров и провоз багажа, установленные решением Собрания представителей Заречного.
В частности, из бюджета города будут выделены средства на регулярные перевозки пассажиров автобусами среднего класса (4 млн 449 тыс. 498,85 рублей) и большого (26 млн 341 тыс. 972,40 рублей). Подрядчик, выигравший в аукционе, обязуется приступить к выполнению работ в течение 10 дней со дня заключения контракта, но не ранее 1 февраля.
Напомним, в Пензе в настоящее время перевозки осуществляют по нерегулируемым маршрутам.