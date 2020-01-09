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В Заречном потратят около 31 млн на муниципальные перевозки

9 января в 12:29 258 просмотров

В городе Заречном Пензенской области потратят 30,8 млн рублей на перевозку пассажиров по регулируемым тарифам на территории ЗАТО. Подрядчика определяют посредством гозакупок.

Согласно документации на сайте госзакупок, «подрядчик обязуется выполнить работы, связанные с осуществлением регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по регулируемым тарифам (далее — работы) по маршрутам […], а заказчик — принять и оплатить эти работы». В течение срока действия контракта будут применяться тарифы на перевозку пассажиров и провоз багажа, установленные решением Собрания представителей Заречного.

В частности, из бюджета города будут выделены средства на регулярные перевозки пассажиров автобусами среднего класса (4 млн 449 тыс. 498,85 рублей) и большого (26 млн 341 тыс. 972,40 рублей). Подрядчик, выигравший в аукционе, обязуется приступить к выполнению работ в течение 10 дней со дня заключения контракта, но не ранее 1 февраля.

Напомним, в Пензе в настоящее время перевозки осуществляют по нерегулируемым маршрутам.


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