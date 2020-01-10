В Пензе на установку новых дорожных знаков потратят почти 900 тысяч

На сайте единой информационной системы размещена закупка о восстановлении элементов обустройства автомобильных дорог улично-дорожной сети Пензы.

В частности, планируется демонтировать и установить новые дорожные знаки на участках:

— ул. Кижеватова — в районе домов № 2, № 18 и № 30;

— на путепроводе через железнодорожные пути в районе ул. Толстого (I, II очередь) в районе дома № 2 по ул. Ворошилова;

— по ул. Гагарина — в районе дома № 5 по ул. Толстого;

— по ул. Некрасова — в районе домов № 15 и № 19.

Заказчиком выступает Департамент ЖКХ города, начальная цена контракта — 884 854,03 рублей. Работы должны быть завершены до 1 августа 2020 года.

Работы будут проведены по муниципальной программе «Модернизация, развитие жилищно-коммунального хозяйства и благоустройство города Пензы на 2015−2021 годы», подпрограмма «Эксплуатация сети дорог общего пользования местного значения в границах городского округа Пенза». Источником финансирования являются федеральный, областной и городской бюджеты.

Гарантия на работу — два года с момента подписания контракта. На материалы гарантийный срок устанавливается заводом-изготовителем.