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В Пензе назвали самые аварийные участки дорог. Карта

11 января в 09:10 208 просмотров

В пресс-службе администрации города Пензы назвали основные места, где часто происходят дорожно-транспортные происшествия, а также рассказали о планируемых мероприятиях по снижению аварийности.

Всего, по данным на начало января 2020 года, в Пензе насчитывается 20 мест концентрации ДТП. Мы обозначили их на карте (масштаб можно увеличивать и уменьшать).

Как пояснили в пресс-службе, основные нарушения правил дорожного движения на данных участках — несоблюдение очередности проезда, неподчинение сигналам регулирования как со стороны пешеходов, так и водителей, выезд на полосу встречного движения в запрещающих местах, неправильный выбор дистанции и другие.

Для ликвидации мест концентрации дорожно-транспортных происшествий, планируется выполнить следующие мероприятия:


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