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Пензенцы «спускали» деньги в подпольном казино

9 января в 13:05 264 просмотра

24-летнего пензенца будут судить за незаконную организацию и проведение азартных игр.

Как сообщили в пресс-службе регионального СУ СКР, нелегальную деятельность парень начал в конце сентября. Он арендовал помещение на улице Калинина и установил там 18 игровых автоматов.

В пресс-службе областного УМВД уточнили, что заведение было закрытым, входить туда разрешали только проверенным игрокам по специальному приглашению. Деятельность клуба была тщательно законспирирована. На входе в помещение отсутствовали опознавательные знаки.

У организатора было двое — администратор и охранник. Всю прибыть молодой человек забирал себе. В октябре его деятельность накрыли сотрудники полиции. Правоохранители проникли внутрь, в здании, помимо работников, находились двое игроков. Сотрудники МВД изъяли из помещения игровые автоматы, более 100 тысяч рублей и другие доказательства осуществления противоправной деятельности.

«В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд», — добавили в пресс-службе областного СУ СКР.

Фотография: фото предоставлено пресс-службой управления МВД по Пензенской области

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