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В Арбеково легковушка протаранила автобус. ВИДЕО

9 января в 13:21 258 просмотров

В Пензе на проспекте Строителей днем 9 января произошла авария. Об этом стало известно из Сети.

Очевидец опубликовал видеозапись с места происшествия в группе соцсети «ВКонтакте». Он уточнил, что столкнулись Lada Priora и автобус № 54. Инцидент, по словам автора поста, произошел примерно в 12:50.

«Легковушке чем-то не понравился автобус. Priora врезалась в него на остановке «Аптека», — написал он.

Судя по кадрам, машина влетела в заднюю часть автобуса. Повреждения общественного транспорта не видно, а у легковушки разбит капот. На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД. О наличии пострадавших ничего не известно. Официальной информации о случившемся нет.

Инспекторы просят пензенцев не нарушать правила дорожного движения. Кроме того, водителям необходимо соблюдать скоростной режим и дистанцию, а также не совершать резких маневров, чтобы избежать заносов.

Фотография: скриншот - https://vk.com/sova_penza

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