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Скончался российский ученый Вячеслав Нефедов

9 января в 13:47 294 просмотра

8 января ушел из жизни ученый, кандидат исторических наук Вячеслав Викторович Нефедов. Об этом в редакцию сообщил пензенец Антон Хрулев.

Вячеслав Нефедов родился 2 июля 1969 года в селе Александровка Бековского района. Он окончил педагогическое училище, а затем — пензенский педуниверситет.

Публиковался в различных газетах, всего является автором более полуторатысяч материалов в СМИ. Имеет больше 50 научных статей. Сфера его интересов была очень широка, среди них — деятельность критика Виссариона Белинского.

С 1994 года ученый жил и работал в Москве.

Вячеслав Нефедов являлся вице-президентом Фонда содействия развитию русской культуры, лауреатом литературной премии журнала «Сура», член Союза журналистов РФ.

Прощание с Вячеславом Нефедовым состоится 10 января, его похоронят на родине — в селе Александровка.

Фотография: скриншот - http://www.znamyatrud.ru/news-7-4233.html

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