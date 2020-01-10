В Пензе признали незаконными звонок с предложением провести профилактику окон

В Пензенское УФАС поступило обращение от местного жителя по поводу звонка с рекламой услуг профилактики пластиковых окон. В отношении индивидуального предпринимателя возбудили дело по признакам нарушения закона «О рекламе».

Информация об этом размещена на сайте Федеральной антимонопольной службы.

Обратившийся мужчина приложил аудиозапись разговора, сделанную в сентябре 2019 года. По его словам, он не давал свои контакты фирме, представительница которой, кстати, не явилась на заседание по делу.

В итоге УФАС признала, что звонок с предложением услуг по профилактике пластиковых окон абоненту, который не давал на это согласия, противоречит требованиям закона «О рекламе».

Индивидуальному предпринимателю выдали предписание о прекращении распространении рекламы через телефонные звонки без предварительного разрешения. Материалы передали должностному лицу управления ФАС для возбуждения дела об административном правонарушении по статье «Нарушение законодательства о рекламе».