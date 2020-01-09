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В Кузнецке в ДТП с фурой погиб мужчина

9 января в 14:25 180 просмотров

В городе Кузнецке Пензенской области на трассе М-5 «Урал» произошла авария. В пресс-службе регионального управления ГИБДД сообщили подробности.

По предварительным данным, 8 января в 21:50 на 755 километре трассы столкнулись Hyundai Getz, которым управлял 44-летний водитель, и фура Daf с полуприцепом Schmitz, за рулем которой находился 39-летний мужчина.

В результате аварии от полученных травм на месте скончался 57-летний пассажир легковушки. В ДТП также пострадал водитель Hyundai, ему медики оказали помощь на месте и отпустили.

По факту случившегося проводится проверка.

Сотрудники Госавтоинспекции просят водителей соблюдать правила дорожного движения. Кроме того, водителям рекомендуют не делать резких маневров, чтобы избежать заносов.


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