В Кузнецке в ДТП с фурой погиб мужчина

По предварительным данным, 8 января в 21:50 на 755 километре трассы столкнулись Hyundai Getz, которым управлял 44-летний водитель, и фура Daf с полуприцепом Schmitz, за рулем которой находился 39-летний мужчина.
В результате аварии от полученных травм на месте скончался 57-летний пассажир легковушки. В ДТП также пострадал водитель Hyundai, ему медики оказали помощь на месте и отпустили.
По факту случившегося проводится проверка.
Сотрудники Госавтоинспекции просят водителей соблюдать правила дорожного движения. Кроме того, водителям рекомендуют не делать резких маневров, чтобы избежать заносов.