В Кузнецке в ДТП с фурой погиб мужчина

В городе Кузнецке Пензенской области на трассе М-5 «Урал» произошла авария. В пресс-службе регионального управления ГИБДД сообщили подробности.

По предварительным данным, 8 января в 21:50 на 755 километре трассы столкнулись Hyundai Getz, которым управлял 44-летний водитель, и фура Daf с полуприцепом Schmitz, за рулем которой находился 39-летний мужчина.

В результате аварии от полученных травм на месте скончался 57-летний пассажир легковушки. В ДТП также пострадал водитель Hyundai, ему медики оказали помощь на месте и отпустили.

По факту случившегося проводится проверка.

Сотрудники Госавтоинспекции просят водителей соблюдать правила дорожного движения. Кроме того, водителям рекомендуют не делать резких маневров, чтобы избежать заносов.