Пензенский лыжник возмущен испорченной квадроциклами трассой

Пензенец решил покататься на лыжах, но когда пришел на привычную трассу, увидел неприятный сюрприз.

Мужчина написал об этом в «Жалобную книгу» информационного агентства «Пенза-Пресс».

«8 января я вышел на лыжную прогулку по традиционному маршруту пензенских лыжников в Арбековском лесу. Каково же было мое разочарование, когда я увидел, что без малого на всем протяжении лыжня превращена в полигон для квадроциклов! Всего несколько человек на соответствующей технике в считанные часы перепахали лыжню и испортили праздник тысячам пензенских лыжников и любителям семейного отдыха», — сообщил он.

Мужчина попросил разобраться в ситуации. По его мнению, в городе должны быть ответственные за то, чтобы маршруты лыжников и квадроциклистов не пересекались.

Информагенство направило запрос в мэрию, чтобы там прокомментировали жалобу гражданина.

Напомним, жители области могут сообщать о своих проблемах в «Жалобной книге» на сайте информагентства. На все вопросы они получат ответы ведомств.