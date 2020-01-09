В Госдуму внесли законопроект о блокировке номеров заключенных

В этом возникнет необходимость, если заключенные будут использовать телефоны для преступной деятельности. Об этом рассказал глава Комитета по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.

Отмечается, что операторы будут обязаны прекращать услуги связи по таким номерам на основании письменного мотивированного решения руководителя территориального органа уголовно-исполнительной системы, в ведении которого находится соответствующее исправительное учреждение или следственный изолятор. Специалисты в сфере технологической безопасности говорят, что в подавляющее число телефонных аферистов, выманивающих с банковских карт граждан деньги, находятся именно в местах заключения.