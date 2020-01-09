Рождественское богослужение в Успенском соборе Пензы
День открытых дверей во дворце спорта «Олимпийский»
Рецензия на фильм «Союз спасения» (12+)
Деревянное кружево в век многоэтажек. Пензячка рассказала о возрождении интереса к резьбе
Наши новости
Российским автомобилистам сообщили о новом штрафе
В России с октября изменятся правила сдачи экзамена на права
Россиян ждут восемь коротких рабочих недель в 2020 году
В России детям-сиротам будут выдавать жилищные сертификаты
Школьников будут обучать безопасному поведению в Сети
В рождественских богослужениях в России приняли участие более 2 млн человек
Социологи узнали, сколько россиян отмечает православное Рождество
Жириновский примерил на себя роль богатого Деда Мороза
Курс рубля снижается по отношению к доллару и евро
Росгидромет обещает на Рождество аномальное тепло

В Госдуму внесли законопроект о блокировке номеров заключенных

9 января в 14:50 58 просмотров

Депутаты внесли в Госдуму законопроект, который позволяет отключать номера мобильных телефонов осужденных, сообщает ТАСС.

В этом возникнет необходимость, если заключенные будут использовать телефоны для преступной деятельности. Об этом рассказал глава Комитета по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.

Отмечается, что операторы будут обязаны прекращать услуги связи по таким номерам на основании письменного мотивированного решения руководителя территориального органа уголовно-исполнительной системы, в ведении которого находится соответствующее исправительное учреждение или следственный изолятор. Специалисты в сфере технологической безопасности говорят, что в подавляющее число телефонных аферистов, выманивающих с банковских карт граждан деньги, находятся именно в местах заключения.


Социальные комментарии Cackle
Закрыть (Esc)
Спецпроекты
Еще...