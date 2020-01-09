Маленькая героиня. Пензенцы рассказали о собаке, которая пережила жуткую боль

«Есть герои и среди собак. Мы встречали таких часто. Одна из них — Снегурочка. Она — милая, тихая, до слез благодарная малышка. Мы предполагаем, что ее сбила машина. Водитель уехал, а Снегурочка через страшную боль, которую мы не в силах даже представить, доползла до своей будки на предприятии, где она жила. Пролежала она там долго, так как по прибытию к нам некроз был уже повсюду», — написали волонтеры в группе соцсети «ВКонтакте».

В центр «Питомец» малышка попала 1 января. В настоящее время сотрудники фонда борются с некрозом, так как врачи не разрешают оперировать пса, пока идет активный процесс отмирания тканей.

«За это время малышка освоилась, начав кушать и ходить в туалет. Задние лапы придется ампутировать, есть огромная открытая рана на брюхе, но, к счастью, мышцы брюшной полости сохранены», — добавили волонтеры.

Узнать о том, как помочь работникам центра вылечить беднягу, можно здесь.