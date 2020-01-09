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Впервые в России. В Пензу привезли уникальный аппарат для дробления камней в почках

9 января в 16:07 286 просмотров

9 января губернатор Пензенской области осмотрел оборудование, которое поступило в больницу имени Н. Н. Бурденко. Одно из новшеств — аппарат для ударноволновой дистанционной литотрипсии, аналогов которому пока нет нигде в России.

О возможностях аппарата рассказал заведующий отделением урологии больницы имени Бурденко Михаил Миронов.

«Он позволяет безоперационно дробить камни почек и мочеточников с помощью ультразвука и рентгеновского наведения. Можно дробить камни любого состава (даже те, которые не видны на рентгене), если их плотность не превышает определенных пороговых значений — не выше 1500 единиц, которые выявляются при компьютерной томографии», — сообщил он.

Подобные операции в Пензе делали и раньше, однако оборудование серьезно устарело. Также новый аппарат имеет ряд преимуществ: пациенту не требуется анестезия, операцию проводят амбулаторно — ложиться в стационар не нужно, практически все камни дробятся с одного сеанса. Процедура занимает примерно 30−40 минут.

«Ежегодно мы выполняем примерно 400−500 дроблений, при этом была большая очередь, пациенты могли ждать до восьми месяцев, поскольку старый аппарат не выдерживал нагрузок — перегревался — и не позволял выполнять более трех дроблений в сутки. Сейчас, я думаю, нам удастся полностью ее [очередь] ликвидировать», — пояснил Михаил Миронов.

Губернатору продемонстрировали, как работает аппарат. Иван Белозерцев положительно оценил новое оборудование.

«Важно, чтобы люди знали, что у нас появилось такое оборудование. Чтобы они не ехали в соседние регионы, а делали операции здесь», — отметил он.

По словам специалиста, стоимость аппарата составляет около 47 млн руб. Средства выделены из бюджета Пензенской области.

Фотография: фото Анны Балашовой

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