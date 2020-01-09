В областной больнице запустили новый ангиографический комплекс

В Пензенской областной клинической больнице им. Н. Н. Бурденко 9 января запустили в эксплуатацию второй ангиографический комплекс, который позволяет оказывать помощь пациентам с заболеваниями сердечно-сосудистой системы, нервной системы, онкологии. Благодаря новому оборудованию прогнозируется почти двукратный рост количества людей, которые смогут получить высокотехнологичную помощь, позволяющую продлить жизнь при серьезных заболеваниях.

С работой нового ангиографического комплекса и рентгенной операционной ознакомился губернатор Иван Белозерцев.

«Установка второго ангиографического комплекса в областной клинической больнице им. Бурденко позволит сделать высокотехнологичную помощь более доступной. Также позволит равномерно распределять нагрузки для сотрудников и внедрять новые высокотехнологичные методы лечения. Например, химиоэмболизацию при онкологических заболеваниях, тромбоаспирацию церебральных артерий при ишемическом инсульте, также стентирование коронарных артерий при остром коронарном синдроме.

В прошлом году помощь была оказана более чем четырем тысячам пациентов в одной операционной. Соответственно, двумя операционными помощь будет оказываться большему количеству людей», — рассказал заведующий отделением рентгенохирургических методов диагностики и лечения Алексей Соколов.

По словам главного специалиста по рентгенэндоваскулярной диагностике и лечению Игоря Ильясова, в плановом порядке при одной операционной с ангиографом в день проводилось более 10 коронарографий. Наличие второй операционной позволит иметь принимать экстренных пациентов без нарушения планового процесса. Работа будет вестись фактически в режиме «24 на 7».

Губернатор Иван Белозерцев отметил важность наличия такого оборудования. Но, обращаясь к главе областного минздрава Александру Никишину, подчеркнул необходимость своевременной диагностики заболеваний на уровне первичного звена — в поликлиниках.

«Люди должны знать, что, если есть боль за грудиной, одышка, нужно обращаться к врачу или вызывать «скорую». Оборудование есть, но важно, чтобы оно не простаивало, чтобы врачи первичного звена видели заболевание и своевременно направляли на диагностику. Нужно людей убеждать проходить лечение […] Бывает, что врач направляет на обследование, а пациент не едет — стало немного лучше после приема таблеток. Но из-за промедления может наступить момент, когда даже «скорая» не поможет», — сказал глава региона.

Врачи отделения согласились с этим замечанием, подчеркнув, что при лечении заболевания на ранней стадии прогнозы по излечению и увеличению продолжительности жизни лучше.

Стоимость оборудования — 63,7 млн рублей. Оно закуплено за счет средств бюджета Пензенской области в рамках программы «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» (оснащение оборудованием региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений) национального проекта «Здравоохранение», инициированного президентом России.

Ангиография — это метод исследования состояния кровеносных сосудов, который широко используется в современной медицине.