Двое юных пензенцев пошли на преступление, чтобы отметить Новый год

В Пензе подростка и его 18-летнего приятеля подозревают в грабеже с применением насилия.

Как сообщили в пресс-службе регионального СУ СКР, вечером 28 декабря друзья пришли в гости к родственнику подростка. Мужчина выпивал дома со своими товарищами. Юные горожане купили алкоголь и присоединились к компании. Когда спиртное закончилось, молодые приятели начали обсуждать, на какие деньги отметить Новый год. Несовершеннолетний предложил похитить из жилища телевизор и сдать его в ломбард.

Молодые люди начали выносить устройство из квартиры, но хозяин увидел это и попытался их остановить, тогда подросток дважды ударил его по лицу, а после сообщники скрылись. Телевизор они сдали в комиссионный магазин, получив за него 6000 рублей.

«Оба молодых человека ранее привлекались к уголовной ответственности за совершение кражи, угона и разбоя. Подросток состоит на профилактическом учете в подразделении по делам несовершеннолетних органов внутренних дел», — добавили в ведомстве.

Пензенцев задержали. В настоящее время правоохранители устанавливают все обстоятельства преступления. Расследование уголовного дела продолжается.