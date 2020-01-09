В Пензе в 2020 году начнут ремонт приемного отделения больницы им. Бурденко

Глава региона сообщил, что на покупку было выделено около 200 млн рублей.

«В рамках нацпроекта «Здравоохранение» [инициирован президентом Владимиром Путиным] поступает оборудование, но мы выделяем средства дополнительно из бюджета, потому что понимаем, что должны снижать смертность от сердечно-сосудистых заболеваний и от онкологии. У нас в сравнении с 2018 годом есть хороший прогресс. Я уверен, что мы еще можем улучшить результат», — сказал он.

Иван Белозерцев отметил, что в регионе выстраивается работа по оказанию медпомощи на системной основе.

«Первичное звено — когда врачи должны увидеть проблему и направить пациента на диагностику. Но если стоит старое, часто неисправное оборудование, то сложно увидеть проблему. Поэтому было закуплено новое оборудование», — подчеркнул губернатор.

Также Иван Белозерцев сообщил, что в 2020 году планируется начать реконструкцию первого и второго этажей приемного отделения областной больницы Бурденко. Цена вопроса — около 270−300 млн рублей. Эти средства пойдут и на ремонт, и на закупку современного оборудования.

«Необходимо, чтобы человек не задерживался в приемном отделении, а уже через несколько минут после поступления в больницу его обследовали и, если требуется, направили на операцию», — отметил он.