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В Пензе в 2020 году начнут ремонт приемного отделения больницы им. Бурденко

9 января в 16:16 226 просмотров

Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев 9 января посетил областную больницу имени Н. Н. Бурденко, куда поступило новое современное оборудование: компьютерный томограф, ангиографический комплекс и дистанционный литотриптер.

Глава региона сообщил, что на покупку было выделено около 200 млн рублей.

«В рамках нацпроекта «Здравоохранение» [инициирован президентом Владимиром Путиным] поступает оборудование, но мы выделяем средства дополнительно из бюджета, потому что понимаем, что должны снижать смертность от сердечно-сосудистых заболеваний и от онкологии. У нас в сравнении с 2018 годом есть хороший прогресс. Я уверен, что мы еще можем улучшить результат», — сказал он.

Иван Белозерцев отметил, что в регионе выстраивается работа по оказанию медпомощи на системной основе.

«Первичное звено — когда врачи должны увидеть проблему и направить пациента на диагностику. Но если стоит старое, часто неисправное оборудование, то сложно увидеть проблему. Поэтому было закуплено новое оборудование», — подчеркнул губернатор.

Также Иван Белозерцев сообщил, что в 2020 году планируется начать реконструкцию первого и второго этажей приемного отделения областной больницы Бурденко. Цена вопроса — около 270−300 млн рублей. Эти средства пойдут и на ремонт, и на закупку современного оборудования.

«Необходимо, чтобы человек не задерживался в приемном отделении, а уже через несколько минут после поступления в больницу его обследовали и, если требуется, направили на операцию», — отметил он.

Фотография: фото Анны Балашовой

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