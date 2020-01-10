В больнице им. Бурденко внедрили новую методику по химиоэмболизации печени

В Пензенской областной больнице им. Н. Н. Бурденко провели несколько удачных операций по химиоэмболизации с использованием нового современного оборудования. О достижениях рассказали губернатору Ивану Белозерцеву.

Глава региона прибыл в медицинское учреждение для осмотра нового ангиографического комплекса стоимостью 63,7 млн рублей, который позволяет оказывать помощь пациентам с заболеваниями сердечно-сосудистой системы, нервной системы, онкологии. О проведении операций по химиоэмболизации печени с использованием нового оборудования Ивану Белозерцеву рассказал сотрудник отделения рентгенохирургических методов диагностики и лечения.

«В конце прошлого года провели несколько удачных операций по химиоэмболизации печени, то есть у пациента были метастазы в печени, которые не поддавались лечению комплексной химиотерапией. Мы через артерию, через сосуды вошли в печень и каждый метастаз заэмболизировали. Тем самым мы добились положительного эффекта. Продолжительность жизни пациентов на 5−10 лет продлевается», — рассказал он.

Губернатор похвалил пензенского врача за внедрение новой методики и предложил министру здравоохранения Александру Никишину поспособствовать его повышению в должности.



Он поинтересовался у Александра Никишина, какова статистика по смертности от сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний в регионе.

«По сердечно-сосудистым заболеваниям — существенное снижение смертности, по онкологии — не так быстро, но тоже есть. Это стало возможно благодаря системной работе», — сообщил министр.

«Нужна работа с врачами первичного звена, обучение диагностике. Важно видеть проблему на первичном этапе по кардиологии, онкологии и отправлять на обследование. Диагностика должна быть профессиональной», — подчеркнул Иван Белозерцев.

Напомним, в ходе посещения областной больницы губернатор также осмотрел новый компьютерный томограф и дистанционный литотриптер, а также сообщил о том, что в 2020 году начнется ремонт первого и второго этажей приемного отделения.

Химиоэмболизация — метод локальной химиотерапии злокачественных новообразований путем закрытия просвета с остановкой кровотокапитающей опухоль артерии материалом, содержащим противоопухолевый препарат.