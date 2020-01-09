Депутат Онищенко предложил сократить продолжительность новогодних выходных

Депутат Госдумы Геннадий Онищенко считает, что новогодние каникулы в России надо сокращать. По его мнению, долгий отдых наносит урон экономике страны и здоровью россиян. Сообщает телеканал «360» со ссылкой на портал Ura.ru.

Депутат отметил, что в большинстве случаев россияне на новогодних каникулах не знают, чем себя занять, и бездельничают. А это приводит к чревоугодию и злоупотреблению алкоголем. По данным статистики, в новогодние праздники к медикам за помощью обращаются больше россиян, чем в обычные дни. Таким образом, затяжные каникулы срывают планы государства по достижению долголетия и сохранению здоровья людей.

Геннадий Онищенко уверен, что выходить на работу надо уже 2 января, сразу после встречи Нового года.