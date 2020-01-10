В больнице им. Бурденко появился новый компьютерный томограф за 64 млн рублей

Стоимость современного томографа — 64,1 млн рублей, его закупили за счет средств регионального бюджета в рамках программы «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» (оснащение оборудованием региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений) национального проекта «Здравоохранение», инициированного президентом страны Владимиром Путиным.

О новом оборудовании главе региона рассказала завотеделением лучевой диагностики Наталья Донецкая.

«Мы получили новый современный томограф на 128 срезов, это первый такой томограф в нашей области. Машина очень быстрая, позволяет минимизировать облучение пациентов и выполнять исследования, которые раньше не проводились в нашем регионе. А именно — коронарных артерий, перфузии головного мозга и органов брюшной полости. Доза облучения на нашем аппарате — в два раза меньше, чем на томографах предыдущего поколения, которые также есть у нас в больнице. Посредством исследований сосудов мы можем выполнять сложные диагностические процедуры», — отметила она.

Глава региона спросил, что нужно сделать пациенту для того, чтобы попасть на современное обследование.

«Это доступная процедура, у нас открыты места, куда поликлиника может записать пациентов, они к нам придут в амбулаторном порядке и пройдут исследования», — сообщила Наталья Донецкая.

«Наша общая задача — работать на профилактику, выявлять больных на ранней стадии. На это надо «затачивать» врачей, чтобы приезжали в районы, с врачами первичного звена проводили систематические занятия, чтобы их уровень подготовки был соответствующим. Мы должны снижать смертность, сохранять жизнь и здоровье людей», — подчеркнул губернатор.

Главврач областной больницы им. Бурденко Вячеслав Космачев обратился к Ивану Белозерцеву с просьбой помочь с приобретением автобуса, на котором специалисты могли бы выезжать в районы и делиться опытом с медперсоналом первичного звена.

«У нас в структуре больницы есть поликлиника, бывший диагностический центр. Там работают специалисты самого высокого уровня, и мы их готовы возить в районы. Нам бы комфортабельный автобус приобрести, я бы график выездов составил. Они ездят и сейчас, но я говорю об условиях. Думаю, автобуса на 16 посадочных мест будет достаточно», — сказал он.

«Можно купить машину, но посмотрите, есть ли нормальные транспортные средства, которые можно отремонтировать. Если не подлежат ремонту — другой вопрос. Нужен микроавтобус. Но опять-таки надо под программу, она должна быть жестко прописана», — сообщил губернатор.

Напомним, в рамках посещения областной больницы глава региона также осмотрел уникальный аппарат для дробления камней в почках и новый ангиографический комплекс, сообщил о том, что в 2020 году планируется отремонтировать первый и второй этажи приемного отделения.