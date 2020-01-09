Аккаунт Белозерцева в «ОК» назвали одним из самых живых среди страничек глав регионов

Центр социальных инноваций « Черный куб » опубликовал рейтинг самых «живых» аккаунтов губернаторов в соцсетях, в него вошла и страничка главы Пензенского региона Ивана Белозерцева.

Аккаунты проанализировали по количеству лайков и комментариев на посты. Так, страничка Ивана Белозерцева попала в топ-3 в «Одноклассниках», набрав 424 балла. Наилучшие показатели в данной соцсети имеют губернаторы Орловской и Тюменской областей — Андрей Клычков (1103 балла) и Александр Моор (935).

Отметим, что Иван Белозерцев имеет неплохие показатели в рейтинге по соцсетям Instagram (1769 балла), «ВКонтакте» (133 балла). Однако этого оказалось недостаточным, чтобы войти в топ-10.

Губернатор Пензенской области уделяет большое внимание общению с гражданами в социальных сетях. Он регулярно постит сториз, селфи, рассказывает о важных событиях, а также просит членов кабинета министров оперативно реагировать на обращения пользователей.