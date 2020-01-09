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Пензенцы не смогут навестить родных в больницах из-за гриппа и ОРВИ

9 января в 17:26 164 просмотра

В Пензенской области с 9 января ввели ограничение на посещение родственниками пациентов, находящихся в круглосуточных стационарах.

Об этом сообщили в пресс-службе регионального минздрава. Ограничения продлятся до тех пор, пока ситуация по заболеваемости гриппом и ОРВИ не улучшится.

Всего за первую неделю 2020 года ОРВИ, по данным пресс-службы областного Роспотребнадзора, заболело 2015 пензенцев. Гриппом заразилось пять человек.

Также во всех медорганизациях ввели обязательный масочный режим. Медики обязаны носить маски, пациентам также рекомендуется пользоваться ими.

«Министерство здравоохранения Пензенской области призывает население бережно относиться к своему здоровью, избегать посещения мест массового скопления народа в целях недопущения заражения острыми респираторными вирусными инфекциями», — добавили в пресс-службе минздрава.


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