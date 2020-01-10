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В Пензе проанализируют пассажиропоток маршрутки № 21

10 января в 03:41 196 просмотров

Жительница Пензы обратилась в «Жалобную книгу» информационного агентства, чтобы пожаловаться на работу маршруток № 21.

«Утром (7:30) не уехать. С конечной остановки садится народ, и у магазина «Островок» уже не сесть, не говоря уже об ост. «Фортуна». Маршрутки — маленькие, желтые. Туда много не помещается пассажиров, берут стоя. С высоким ростом особенно неприятная поездка. Маршрут востребован: тут и больница, и поликлиника, и диагностический центр, и университет. Раньше ходили комфортабельные маршрутки № 30 каждые сем минут. «21-х» же — всего две машины. Для кого этот маршрут? Необходимо увеличить комфортабельность и количество данного маршрута. Спасибо», — написала она.

На обращение поступил ответ за подписью вице-мэра Дениса Леонтьева. Он сообщил, что вместе с перевозчиком управление транспорта проанализирует пассажиропоток.

«По результатам будет рассмотрен вопрос о необходимости замены автобусов малого класса марки ГАЗ на автобусы большой вместимости», — говорится в документе.

По поводу стоящих пассажиров отмечается, что перевозчику рекомендовали провести инструктаж с водителями о недопустимости «перегруза».


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