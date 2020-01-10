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В Пензенской области за праздники задержали 136 нетрезвых водителя (видео)

9 января в 23:24 196 просмотров

Как сообщили в пензенской Госавтоинспекции, всего по области за новогодние праздники произошло 26 дорожно-транспортных происшествий, два человека погибли, 33, в том числе трое несовершеннолетних, получили ранения различной степени тяжести.

В праздничные дни инспекторы особо усилили контроль за нарушениями совершенными в состоянии алкогольного опьянения.

«В период с 1 по 8 января 2020 года на территории Пензенской области за управление транспортным средством в состоянии опьянения было задержано 136 водителей. За это предусмотрено административное наказание в виде штрафа в размере 30 тысяч рублей, а также лишение права управления транспортным средством на срок от полутора до двух лет», — прокомментировал начальник отделения по пропаганде безопасности дорожного движения УГИБДД УМВД России по Пензенской области Валентин Новоженцев.

Как замечают специалисты, количество дорожно-транспортных происшествий за новогодние праздники на этот раз удержалось практически на уровне 2019 года — в 2020-м было всего на одну аварию меньше, сообщает телеканал «Экспресс».

Видео предоставлено телеканалом.


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