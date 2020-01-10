Пензенец ответит за организацию подпольного казино (видео)

В Пензе оперативники закрыли подпольный игровой клуб. Он работал в жилом доме на улице Калинина. Предпринимателю, который решил зарабатывать на проведении азартных игр, теперь придется ответить по закону.

Тетрадь с информацией о клиентах, их выигрышах, проигрышах и долгах, сейф и деньги, а также ключи от игровых автоматов — рабочее место администратора игорного заведения привлекло особое внимание сотрудников полиции. Клуб успел поработать всего два месяца.

Подпольное казино открыл 23-летний житель Пензы. Зарабатывать на проведении азартных игр он начал в сентябре 2019 года. Для этого он арендовал помещение в цоколе жилого многоквартирного дома на улице Калинина и разместил там игровые автоматы.

Как сообщил предприниматель, его клуб работал в закрытом режиме. Туда клиенты допускались только по специальному приглашению.

«Он лично и с помощью привлеченных им работников осуществлял прием клиентов игорного заведения и учет их ставок. Им единолично контролировались денежные средства, проигранные клиентами и полученные работниками данного заведения. Все деньги обвиняемый присваивал себе», — прокомментировала старший помощник руководителя СУ СК РФ по Пензенской области по взаимодействию со СМИ Татьяна Махницкая.

«В ходе проведенных мероприятий сотрудниками полиции было изъято 18 единиц игрового оборудования, а также более 100 тысяч рублей. В момент визита сотрудников полиции в клубе находились охранник, администратор, а также два игрока», — рассказал начальник отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Пензе Ренат Алмаев.

Расследование уголовное дело завершено. Его материалы направлены в суд для рассмотрения по существу, сообщает телеканал «Экспресс».

Видео предоставлено телеканалом.