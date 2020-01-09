Воспитанники пензенских воскресных школ отметили Рождество

Песни, танцы и театральные постановки по библейским мотивам. О том, что изучают на занятиях, воспитанники воскресных школ рассказали со сцены епархиального духовно-просветительского центра в рамках детского творческого фестиваля. Его в центре провели впервые и посвятили светлому празднику Рождества.

«Ребята очень стараются показать себя, свои таланты. Может именно сегодня на этом фестивале ребенок увидит себя в совершенно новом свете. Это в будущем может повлиять на его жизнь», — сказал заместитель директор епархиального духовно-просветительского центра имени Святителя Иннокентия Пензенского иеромонах Тихон.

Организаторы признаются, что не ожидали такого отклика. Заявок на участие в фестивале поступило больше 20. В основном — от городских воскресных школ, их в Пензе — 25. И в каждой занимается несколько десятков детей. Большинство из них пошли в воскресные школы по совету родителей, но позже и сами заинтересовались процессом обучения.

«Я сказала, ну ладно, если мама настаивает, нужно идти. В итоге мне понравилось, и уже учусь здесь пятый год. В 2020-м буду выпускаться. Не знаю, как называется следующее звено, но хочу писать про наше учреждение, быть местным журналистом», — рассказала воспитанница школы при храме святых первоверховных апостолов Петра и Павла Ксения Абрамова.

В церковно-приходских школах и в духовно-просветительском центре дети изучают не только Закон Божий, но и занимаются творчеством, посещают кружки и студии. Поэтому желающих отдать своего ребенка на воспитание в воскресную школу становится все больше.

«Митрополитом Серафимом было принято решение о создании совета директоров воскресных школ, где будет проводиться активная аналитическая работа, и в то же время он будет действовать как совещательный орган», — сказал директор епархиального духовно-просветительского центра имени святителя Иннокентия Пензенского протоиерей Алексей.

В планах центра — сделать подобные фестивали традиционными, чтобы у воспитанников разных церковно-приходских школ была возможность общаться друг с другом и обмениваться идеями. Из ближайших общих мероприятий — пасхальный фестиваль, сообщает телеканал «Экспресс».