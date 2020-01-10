В Пензе организаторы приготовили для гостей «Спасских вечеров» квест (видео)

Жители и гости Пензы смогут окунуться в атмосферу рождественских гуляний XIX века. 11 января на Соборной площади пройдет открытый губернский фестиваль православной культуры «Спасские вечера» (0+). Он состоится в седьмой раз. Цель его неизменна — помочь в возрождении Спасского кафедрального собора. Главную святыню области и самый крупный храм в Приволжском федеральном округе планируют открыть уже этим летом.

В рамках фестиваля отпразднуют светлый праздник Рождества по примеру и традициям дореволюционной Пензы. Площадку поделят на несколько зон: для конных прогулок и катания на собачьих упряжках, праздничной ярмарки, игр, фотографирования, для проведения различных мастер-классов. Кроме того, в 2020 году для участников фестиваля организаторы приготовили несколько сюрпризов.

«Будет проведена замечательная экскурсия, которая называется «Дорога к храму». Также для детей и взрослых впервые организован квест, в котором сможет принять участие любой желающий», — рассказал заместитель председателя правительства Пензенской области Олег Ягов.

Организаторы фестиваля замечают, что во время проведения «Спасских вечеров» жители и гости Пензы смогут оценить, насколько благоустроена территория возле главной святыни региона. Основные работы на объекте практически завершены. Сейчас строители трудятся внутри храма. Установлены все декоративные элементы, ведется монтаж пола. Работы планируют завершить до конца февраля, а затем специалистов ждет самый ответственный этап — установка иконостаса.

«Он изготавливается в известной мастерской в Палехе. Должен быть очень красивый, большой. Все иконы практически написаны в иконостас. Сейчас ведется изготовление тела, думаю, что к концу марта, если все будет по плану, должны его установить», — сказал и. о. секретаря Пензенской епархии, протоиерей Павел Матюшечкин.

Все основные виды работ на объекте планируют завершить к празднику Пасхи, чтобы уже летом открыть храм для верующих. Не секрет, что строительство собора ведется на пожертвования. И как уже показала практика, значительную часть средств удается собрать именно во время «Спасских вечеров». В 2020 году фестиваль стартует 11 января в 14:00, сообщает телеканал «Экспресс».

Видео предоставлено телеканалом.