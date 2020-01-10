Какие законы вступили в силу в Пензенской области с января 2020 года? (видео)

Январь 2020 вступил в силу, а вместе с ним — и десятки законодательных актов. Некоторые появились впервые, другие же претерпели серьезные изменения. В результате длительных дискуссий парламентариев разных уровней новые законы уже меняют жизнь тысяч граждан, в том числе — жителей Пензенской области.

Новый 2020 год ознаменовался вступлением в силу ряда законов, которые призваны изменить жизнь граждан. На федеральном уровне парламентарии внесли изменения в систему записи детей в дошкольные учреждения. Теперь для этого существует единая очередь. Ознакомиться с ее работой родители могут на соответствующих сайтах. Ожидается, что это повысит прозрачность распределения мест в детских садах.

Существенные изменения в социальной сфере произошли и на региональном уровне. В рамках проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей» национального проекта «Демография», инициированного президентом страны, с 1 января порог дохода, при котором можно рассчитывать на выплату при рождении или усыновлении первого ребенка, увеличен до двух прожиточных минимумов на каждого члена семьи. Подать заявление на выплату можно до достижения ребенком трех лет. Размер пособия составит 9817 рублей.

В 2019 году региональным Законодательным Собранием были внесены поправки в закон Пензенской области, регламентирующий оборот алкогольной и спиртосодержащей продукции. В первую очередь, изменения касаются розничной продажи алкоголя в помещениях, которые расположены на первых этажах многоквартирных домов, за исключением реализации продукции данного типа при оказании услуг общественного питания. Новшества вступили в силу с 1 января 2020 года. Кроме этого, уже на федеральном уровне, произошло и повышение цен на алкогольную продукцию.

Один из самых ожидаемых законов был принят на федеральном уровне — об ответственном обращении с животными. В законопроект вошли сразу несколько подпунктов. В первую очередь, закреплены новые правила выгула собак опасных пород. К таким отнесли 12, которые представляют потенциальную опасность для жизни и здоровья людей. Полностью запрещена деятельность контактных зоопарков, а к животным, участвующим в культурно-зрелищных мероприятиях, нельзя применять лекарственные средства, способные причинить вред их здоровью. В квартирах и домах теперь запрещено держать диких животных. В случае выявления их содержания в неволе живность конфискуют. Среди таких, например, — королевская кобра, крокодилы, львы, тигры и медведи.

Вступила в силу и статья, которая будет регулировать деятельность приютов для животных: теперь их владельцы и уполномоченные ими лица несут такие же обязанности, как и владельцы домашних животных. Закон категорически запрещает умерщвлять животных в приютах, кроме случаев, когда ветеринаром установлено, что оно страдает от тяжелого неизлечимого заболевания или неизлечимых последствий острой травмы, несовместимых с жизнью.

С 1 января 2020 в силу вступили новые правила регистрации автомобилей. Водители смогут получить свидетельство о регистрации транспортного средства и его номер непосредственно в автосалоне. Правила регистрации на вторичном рынке останутся прежними.

Введен запрет на сжигание необработанного мусора. Уничтожение отходов без предварительной переработки и извлечения полезных фракций запрещается. Ожидается, что вырученные с экологического сбора средства станут целевыми и будут направляться на утилизацию отходов.

В 2020 году начнут борьбу с перекупщиками билетов. Штраф за незаконную продажу, в том числе по цене выше той, что указана в самом документе, составит для граждан от полуторакратной до двукратной цены билета, для должностных лиц — от двукратной до трехкратной, для предпринимателей и юридических лиц — от трехкратной до пятикратной, сообщает телеканал «Экспресс».

Видео предоставлено телеканалом.