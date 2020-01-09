Пензенские музыканты выступят с джазовым вокалистом из Америки (видео)

Пенза готова вновь подтвердить статус джазового города. 15 января в областной филармонии «Экспресс бэнд» под управлением Юрия Белоногова выступит вместе с американским исполнителем Ремеем Уильямсом.

Сейчас музыканты готовятся к концерту (6+) дистанционно. На помощь пришли современные технологии. Костяк программы составит музыка Фрэнка Синатры.

Американца Ремея Уильямса пензенские музыканты увидят только за несколько часов до концерта. Сейчас «Экспресс бэнд» репетирует мелодию — своего рода символ такой интернациональной дружбы.

«Он прислал программу, ноты. Мы обговаривали нюансы авторских произведений. В основном, в концерте будут произведения из репертуара Фрэнка Синтары. Половину программы точно будет традиционный джаз, а уж какое настроение будет у людей, думаю, у каждого свое», — сказал Юрий Белоногов.

Знатокам музыки Ремей Уильямс известен не только как вокалист, но и как любитель экспериментов на ударных. Свой певческий талант он проявил в десять лет, впрочем, предпосылки были — мальчик родился и рос в музыкальной семье в штате Нью-Джерси. Долгие годы он отрабатывал свои навыки в местной церкви.

В Пензе американский музыкант выступит впервые, наш город стал одной из точек его большого тура по России, сообщает телеканал «Экспресс».

Видео предоставлено телеканалом.