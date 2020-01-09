В Пензе появился единственный в России аппарат для дробления камней в почках (видео)

В Пензу завезли уникальный аппарат для дробления камней в почках. Такого нет еще ни в одном регионе страны. А еще закуплены современный ангиографический комплекс и компьютерный томограф. Новейшее оборудование пока в тестовом режиме, но уже успешно работает в Пензенской областной больнице имени Бурденко. О новых возможностях для диагностики и лечения заболеваний на ранних стадиях медики рассказали губернатору Ивану Белозерцеву.

Ангиографический комплекс стоимостью свыше 60 миллионов рублей позволяет увидеть сосудистую сетку с разных ракурсов и зафиксировать кровоток в режиме видео. Благодаря такой технологии в новой рентгеноперационной недавно спасли пациента.

«У него был связанный сосуд, было оценено, что это не спазм, а атеросклероз. Мы приняли решение о роконализации, то есть восстановлении кровотока в этой артерии путем заведения проводника, затем стенда к суженному участку», — рассказал главный внештатный специалист по рентгенэндоваскулярной диагностике министерства здравоохранения Пензенской области Игорь Илясов.

Операционная открылась в региональном сосудистом центре на базе областной клинической больницы имени Бурденко. Там будут оказывать помощь пациентам с заболеваниями сердечно-сосудистой и нервной систем, а также онкологией. Дорогостоящий комплекс поможет сделать высокотехнологичную помощь более доступной.

«При хорошей выявляемости заболеваний на ранних стадиях мы можем оказывать помощь более 8000 пациентов», — сказал заведующий отделением рентгенохирургических методов диагностики и лечения Пензенской областной клинической больницы имени Бурденко Алексей Соколов.

За счет регионального бюджета в рамках нацпроекта «Здравоохранение», инициированного президентом Владимиром Путиным был приобретен и рентгеновский компьютерный томограф. Аппарат быстро работает, а главное — позволяет минимизировать степень облучения пациента. Также среди техники — дистанционный литотриптер, который тоже значительно облегчает больному жизнь — система позволяет в почках или желчном пузыре дробить камни любого состава размером до двух сантиметров без хирургического вмешательства.

«Это первый аппарат обновленной модификации в России. Второй был закуплен в клинику в Белоруссии. Методика позволяет дробить камни без применения анестезии, практически все с одного сеанса», — рассказал заведующий отделением урологии Пензенской областной клинической больницы имени Бурденко Михаил Миронов.

На старом оборудовании в день удавалось проводить всего три процедуры, потому что оно элементарно перегревалось и не выдерживало нагрузки, новый же аппарат может не выключаться месяцами, отмечают специалисты. На современные медицинские установки из регионального и федерального бюджетов было потрачено в общей сложности порядка 200 миллионов рублей. Глава региона отметил, что важно, чтобы теперь они не простаивали в медицинских кабинетах, а помогали сохранять и продлевать жизнь пациентам.

«Мы должны снижать смертность в Пензенской области от сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний. Сегодня мы выстраиваем работу на системной основе», — сказал глава региона.

За 2019 год от сердечно-сосудистых заболеваний умерло на 305 человек меньше, чем в 2018-м. Чтобы выстроить работу приемного отделения областной больницы по европейским стандартам в 2020 году приступят к реконструкции второго и третьего этажей здания. На работы и закупку оборудования потребуется порядка 300 миллионов рублей, сообщает телеканал «Экспресс».

Видео предоставлено телеканалом.