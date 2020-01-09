В Пензастате готовятся к предстоящей переписи населения

В Пензенской области в переписи населения будут задействованы около 3000 тысяч переписчиков. В наступившем 2020 году в России пройдет перепись населения. При ее проведении будут использованы современные электронные технологии. Подготовка к предстоящей работе идет в Пензастате.

Чем больше людей, тем богаче государство. Необходимость знать численность населения в России, хотя бы приблизительно, осознавали давно. Но именно при Петре I в начале XVIII века в практику вошли так называемые ревизии, которые проводились приблизительно раз в 20 лет. Исходя из полученных в ходе такой переписи данных, помещики платили подати в казну.

«Были многочисленные попытки уйти от налогов, порой в ревизиях пропадали целые деревни, помещики так пытались снизить нагрузку на своих крестьян и увеличить собственный доход», — рассказал пресс-секретарь Государственного архива Пензенской области Максим Буряков.

С отменой в 1861 году крепостного права встал вопрос о проведении именно переписи, которая бы дала информацию не только о податных сословиях, но и обо всех остальных. Правда, готовились к первой в стране переписи почти полвека. Ее провели в 1897 году и по тем временам довольно успешно. В следующий раз она прошла в 1926 году, уже в советской России. Тогда в опросных листах вместо граф «Вероисповедание» и «Сословие» появились «Национальность», «Образование» и «Социальное просихождение». За все время существования СССР было проведено семь переписей, в среднем по одной на каждые десять лет.

«Такой лист раздавался на каждую квартиру, в нем можно было видеть информацию обо всей семье, затем данные хранились в архивах», — сказал Максим Буряков.

В современной России учет населения проводился в 2002-м и 2010-м годах. Тогда одним из переписчиков в Пензе была Таисия Судоргина. Она собирала информацию о жителях Ленинского района.

«Тогда еще было мало электроники, поэтому мы вручную все делали. У нас была бригада кодировщиков, и мы проверяли каждый абзац», — рассказала она.

В предстоящей переписи 2020 года в Пензенской области будет задействовано около 3000 переписчиков. Одно важное отличие — информацию они будут заносить не на бумажные, а на электронные носители.

«Все данные будут вноситься на планшетные компьютеры и автоматически раз в три дня передаваться в Пензастат, обрабатываться, а затем пересылаться в Росстат», — сказал руководитель территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Пензенской области Максим Уханов.

Кроме того, желающие смогут переписаться на стационарных участках в многофункциональных центрах и в школах. Или же можно будет воспользоваться порталом «госуслуги». Там также предстоит ответить на 30 вопросов. Они будут сопоставимы с вопросами из предыдущей переписи — чтобы при анализе данных была видна их динамика, сообщает телеканал «Экспресс».