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В Пензенской области СКР проверит информацию о травмировании людей на горках

10 января в 08:54 202 просмотра

В Пензенской области региональное управление СКР проводит проверку по факту сообщения в соцсетях и средствах массовой информации о травмировании детей и женщины на платной горке в Засечном. Также в поле их зрения — ЧП, которое произошло при катании на тюбинге в Никольске.

По факту информации об инциденте в Засечном проводят доследственную проверку по признакам преступления, связанного с оказанием услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни.

«В ходе проверки будут установлены все лица, пострадавшие при катании с горки, и организовавшие тюбинг, будет проверено соблюдение требований техники безопасности при эксплуатации горки», — сообщает официальный представитель регионального СУ СК РФ Татьяна Махницкая.

По данным ведомства, в Никольске ребенок скатился с горы на надувной «ватрушке» и врезался в дерево. Его госпитализировали. Проверка проводится по факту халатности.

«В настоящее время следователями проводятся проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств получения травм при катании на надувных тюбах. По результатам проведения проверок будут приняты процессуальные решения», — отмечает Татьяна Махницкая.

В областном СКР просят быть осторожными при катании с горок, соблюдать меры безопасности и не оставлять детей без присмотра.

Фотография: скриншот https://penza.sledcom.ru/news/item/1427358/

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