Банки начали устанавливать комиссии за переводы по номеру телефона

Банки начали устанавливать комиссии за денежные переводы по номеру телефона через Систему быстрых платежей (СБП). В среднем они составляют 30−35 рублей, при этом сами кредитные организации перечисляют Центробанку за услугу от пяти копеек до трех рублей, выяснили «Известия».

Система быстрых платежей стала платной для банков в России с 1 января 2020 года. По данным ЦБ, внедрение платы побудило кредитные организации взимать деньги за переводы с клиентов. В результате многие стали злоупотреблять такой возможностью.

Так, в одном из банков комиссия составляет 1,5% от суммы перевода, если клиент перечисляет через сервис более 10 тысяч рублей в месяц. Другая организация установила тариф на уровне 1,2%, минимум 35 рублей, но для некоторых категорий клиентов оставила операции до 10 тысяч рублей в месяц бесплатными.

Часть кредитных организаций, подключившихся к СБП, пока не установили тарифы за переводы. Многие и не планируют их внедрять.

Банковские работники считают, что сервис быстрых переводов по номеру телефона от ЦБ будет востребован клиентами даже с введением комиссий. По их подсчетам, почти 50% клиентов, отправивших средства в другой банк через СБП, ранее вообще не пользовались другими сервисами мгновенных перечислений.