Губернатор напомнил главам о недопустимости поборов в школах

Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев 10 января на совещании с главами администраций районов напомнил о недопустимости поборов в учебных заведениях — сообщения о просьбах сдать деньги на ту или иную работу все еще поступают.

«Было мое жесткое требование в этой связи, мы стараемся оперативно реагировать на каждое сообщение. В группе в соцсети пишут, что в начале каждого года сдают суммы в трех нулях. Обратите внимание на такие ситуации, человек просто так писать бы не стал», — подчеркнул Иван Белозерцев.

Также губернатор поручил главам администраций обратить внимание на температуру в помещениях культуры, образования, здравоохранения, соцучреждениях.

«Главам администраций районов и министрам поручаю вести мониторинг по всем объектам соцкультбыта во избежание перетопа. В областную больницу заходил — в палате находиться невозможно. Вчера посещал — вроде, ситуацию поправили. Деньги не должны уплывать в карман ресурсников», — отметил он.

В рамках совещания также были затронуты вопросы профилактики ЧП из-за неисправного печного оборудования, своевременного устранения коммунальных аварий, благоустройства и так далее.