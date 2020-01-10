В Дальнем Арбеково маршрутка попала в ДТП

Утром 10 января в Пензе столкнулись маршрутка и легковой автомобиль.

Об этом сообщил пользователь, опубликовав видео с места происшествия в группе «Сова Пенза авто» социальной сети «ВКонтакте».

«ДТП, ул. Ладожская, 111, «Гранат». Время — 7:30», — написал он.

На кадрах видно, что маршрутка и легковушка стоят на обочине дороги. Повреждения на транспортных средствах — незначительные. Официальной информации о случившемся нет.

Сотрудники Госавтоинспекции просят водителей быть внимательными на дороге. Во избежание аварии следует соблюдать скоростной режим, дистанцию и боковой интервал.