Белозерцев: Андрей Лузгин, недостаточно заниматься только центром

Губернатор Иван Белозерцев 10 января на совещании с главами администраций обратил внимание на благоустройство областного центра и реализацию проектов по созданию комфортных пространств для отдыха людей.

«В спальных районах нужно также создавать современные общественные пространства, для этого нужно привлекать молодых специалистов, специализированные вузы. Мне в «Твиттер» приходило сообщение, что центр становится красивым, а в Арбеково особо ничего нет. Сделали там Парк времен. Но этого недостаточно. Андрей Лузгин, недостаточно заниматься только центром, надо заниматься и окраинами. Мало создано условий для детей в зимнее время, чтобы они могли кататься на горках», — отметил губернатор.

Он напомнил, что 6 января провел в мэрии совещание по реализации «Комфортной городской среды» — проекта, созданного при поддержке президента страны. Обсуждались планы по реконструкции в 2020 году скверов «Копилка Пословиц», на ул. Славы и им. Пушкина, верха ул. Московской, завершения работ по территории у Спасского собора, Фонтанной площади.