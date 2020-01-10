Рядом с Заречным грузовик «нырнул» в кювет

В Пензе неподалеку от города Заречный утром 10 января грузовик попал в ДТП. Об этом в соцсети рассказал очевидец.

Видео с места аварии появилось в группе во «ВКонтакте». Автор поста пояснил, что грузовик слетел в кювет примерно в 7:30 на дороге из Заречного в Пензу после поворота на «Лером».

«Все живы», — уточнил он.

Судя по кадрам, грузовик буквально «нырнул» в кювет, его кузова на ролике не видно. Официальной информации о случившемся нет.

Сотрудники Госавтоинспекции призывают автолюбителей быть внимательными на дороге, соблюдать скоростной режим и дистанцию. Из-за снега и наледи на проезжих частях машины могут попасть в заносы. Избежать этого можно, управляя авто плавно и без резких маневров.