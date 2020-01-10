Хоккейная молодежь Пензы скрестила клюшки в Спутнике (видео)

Пока российская молодежка штурмовала пьедестал мирового первенства в Чехии, хоккейная молодежь со всех окрестностей Пензы выявила сильнейшую команду в рамках традиционного зимнего турнира в Городе Спутнике.

Сборные пензенских школ скрестили клюшки на ледовой площадке, открытой напротив фонтанного комплекса в Спутнике.

«На протяжении восьми лет на этой коробке в Спутнике проводится рождественский турнир. Сегодня участвовали восемь хоккейных дружин, школьные и дворовые сборные, ребята от 10 до 18 лет», — рассказала главный специалист комитета по физической культуре и спорту города Пензы Оксана Гришанова.

Как всегда, игры турнира выдались напряженными и эмоциональными. Никто не хотел уступать. Все команды подготовились заранее, поэтому побед за явным преимуществом не случилось. Победителями впервые в истории турнира стали ученики пензенской школы № 32, обыгравшие в финале сборную школы № 69.

«Играли в свое удовольствие, получили призы — отлично провели время», — радовались победители.

Традиционно поддерживает спорт строительный холдинг «Термодом», предоставивший для состязания призы и подарки.

Следует отметить, что хоккейная площадка в Спутнике открыта всю зиму, вход туда свободный и бесплатный.

За год в Городе Спутнике проходят десятки различных спортивных мероприятий. Посмотреть афишу грядущих событий можно на сайте penza-sputnik.ru.