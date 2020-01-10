В Пензенской области за праздники в пожарах погибли 9 человек

За праздничные дни в Пензенской области произошло 43 пожара, в которых погибли девять человек.

Об этом сообщил начальник ГУ МЧС России по региону Сергей Козлов в ходе совещания губернатора Ивана Белозерцева 10 января.

«В Каменском районе три человека погибло, причина пожара — неосторожное обращение с огнем при курении. Проводили рейд там, с жителями дома беседовали. Семья была благополучная, сосед, которого выгнала жена, — алкоголик, и он к ним в дом попал. Я выезжал туда, провели совещание», — рассказал он.

Глава администрации Каменского района Сергей Юркин прокомментировал произошедшее.

«Трагедия ужасная для района случилась. Сосед прошел Афганистан, на Новый год позволил себе выпить. Не смогли уберечь семью», — сказал он.

В Колышлейском районе в новогоднюю ночь тоже произошла трагедия — в пожаре погиб человек. Причина возгорания — курение в постели. Житель Нижнеломовского района задохнулся угарным газом.

Иван Белозерцев указал на плохую профилактическую работу с населением.

«Посмотрели, в каком состоянии печь, — технологическое отверстие нужно делать. Все на авось. Перед каждым зимним периодом я повторяю: пройдите по каждому дому с печным отоплением, зайдите, убедите, заставьте. Этот человек — на вашей совести. Я понимаю, если в постели закурил, рядом стоять не будешь, хотя профилактическую работу надо проводить», — обратился губернатор к главе Нижнеломовского района.

Сергей Козлов подчеркнул, что ведомство отработает качество профилактической работы в муниципальных образованиях.

«Во всех районах, где была гибель, мероприятия проводили. Скорректируем списки социально незащищенных слоев населения, максимально будем задействовать СМИ, разъяснять меры пожарной безопасности», — сказал глава регионального ГУ МЧС.